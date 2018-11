Eine 53-Jährige wollte laut Polizei mit ihrem Pkw auf die B39 abbiegen und krachte dabei in den Wagen eines 25-Jährigen. Die Frau wurde von Feuerwehrmitgliedern aus dem Fahrzeug befreit und in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der 25-jährige Pkw-Lenker wurde nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Lilienfeld eingeliefert.