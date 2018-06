Ernst Dullnigg jun. wurde für seine 40-jährige Tätigkeit bei der Bergrettungsortsstelle Kirchberg und für andere Aktivitäten ausgezeichnet. Bei der Festveranstaltung der Bergrettungs-Ortsstelle in Schwerbach erhielt er eine Urkunde samt Medaille von Ortsstellenleiter Josef Simhofer und Bürgermeister Anton Gonaus.

Dieser führte in seiner Laudatio aus: „Ernst Dullnigg ist seit vierzig Jahren im Bergrettungsdienst in Niederösterreich und Österreich sowie über die Grenzen hinaus sogar in Europa und anderen Erdteilen tätig.“ Seit 25 Jahren ist er im Ausbildungsteam und seit 15 Jahren als Ausbildungsleiter der Bergrettung in NÖ aktiv. Er leitete bisher schon Ausbildungskooperationen mit Bergrettungsorganisationen in Polen, Rumänien, Russland, Nepal und dem Iran. Dullnigg ist auch Verfasser zahlreicher Ausbildungskonzepte. Er hat bisher Kurse für rund 11.000 Bergsteiger organisiert. Trotzdem sei er „auf dem Boden geblieben“ und hat heuer wieder die Ortsstelle Kirchberg beim Fest als Chefkoch bei den Pommes unterstützt.

Für sein Wirken wurde Dullnigg schon im Jahr 1999 mit einer großen Auszeichnung gewürdigt. Er erhielt den Dietmar-Eybl-Preis; das ist praktisch der weltweite und alpine Nobelpreis für Projekte zur alpinen Sicherheit. Dullnigg ist auch Mitbegründer der alpinen Flugrettung des ÖAMTC in Wiener Neustadt und Mitbegründer der Bergrettungs-Lawinenhundestaffel sowie der Bergrettungs-Canyon-Rettungsgruppe in Niederösterreich.