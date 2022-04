Der Kanal wird künftig digital

Werbung

Das war Thema der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche. Ein Vertreter der Firma „Gis Quadrat“, ein Ingenieurbüro für Vermessungswesen sowie IT-Dienstleister für Lösungen im Verbund mit Geoinformation, stellte dabei die Verwendung von GPS-Daten bei der digitalen Erfassung eines Leitungskatasters vor. In einigen Gemeinden in der Region so wie in Kaumberg im Nachbarbezirk Lilienfeld ist dieses System bereits erfolgreich in Anwendung.

Die Gemeinde Kirchberg ist aber in diesem Bereich auch fortschrittlich unterwegs. „Für unser Projekt ,digitaler Bauhof‘ haben wir bereits ein GPS-Vermessungsgerät erfolgreich im Einsatz“, informiert Bürgermeister Franz Singer. Dieses kommt beispielsweise bei der Vermessung von Grundstücksgrenzen zur Anwendung.

Künftig könnten mit einer Kamera Rohrbrüche und Wurzeleinwachsungen unter Nutzung der GPS-Daten genau lokalisiert werden. „Immerhin verfügt die Gemeinde Kirchberg über 24 Kilometer an Wasserleitungen und 29 Kilometer an Kanalleitungen“, führt Singer aus. Am digitalen Leitungskataster wird dann der Zustand des jeweiligen Leitungsbereichs farblich erfasst. „So kann man sehen, in welchen Bereichen als erstes Maßnahmen zu Schadensbehebung oder -minimierung getroffen werden müssen“, weiß Singer um die Vorteile. Außerdem sieht man am Kataster jeden einzelnen Wasserschieber. Die Mandatare zeigten sich einhellig und so bekam die Firma „Gis Quadrat“ als Bestbieter den Zuschlag zur Umsetzung und Betreuung des digitalen Leitungskatasters.

