Dirndltaler Bananenstaude trägt Früchte

Ein über vier Meter hoher Bananenstaude im Vorgarten von Gerhard und Leopoldine Panzenböck in der Bergstraße in Kirchberg verleiht den Betrachtern Urlaubsgefühle. Erstmals hat die tropische Pflanze nach einigen Jahren eine riesige Blütenknospe gebildet. Und dahinter sind am Stamm viele, sehr kleine und noch grüne Bananenfrüchte gewachsen.

Die Familie Panzenböck freut sich darüber sehr. Ob die Mini-Bananen heuer noch richtig reifen, bezweifelt man. Die tropische Pflanze wächst immer noch weiter, daher hofft man im nächsten Jahr auf reife Früchte. Von den Seitentrieben, welche die Mutterpflanze laufend bildet, haben sich die Nachbarn schon einige gesichert. Über den Werdegang berichtet Leopoldine Panzenböck: „Vor gut sechs Jahren bekam wir einen kleinen Bananenstrauch im Topf geschenkt.

Erstmals nach sechs Jahren hat der Bananenstrauch eine große Blütenknospe samt kleinen Bananenfrüchten gebildet, die aber noch nicht reif sind. Foto: Hackner

Nach dem dieser für das Wohnhaus zu groß war, haben wir die Pflanze im Vorgarten eingesetzt“. Mit dem ersten Frost wird der Bananenbaum bis auf einen Meter Höhe zurück geschnitten und dann mit Stroh und Tüchern eingepackt. Sobald das Frühjahr kommt, treibt die Pflanze wieder aus und wächst bis zu fünf Meter in die Höhe. Bei Wind und Sturmböen werden die großen, grünen Blätter leider eingerissen. Der tropische Bananenbaum in der Bergstraße ist ein richtiger Blickpunkt für Einheimische und Gäste.