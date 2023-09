Dörrhaus am Kirchenberg wird neu errichtet

In der Vorwoche haben die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde die Maurerarbeiten durchgeführt. Unterstützung gab es von freiwilligen Helfern. Wegen der Hitzewelle in den vergangenen Tagen mussten die kleinen, roten Mauerziegel vor ihrer Verarbeitung ausreichend mit Wasser genässt werden. In der nächsten Bauphase werden der Dachstuhl und ein Teil des Gebäudes aus Holz errichtet. Freiwillige Helfer, welche die

Errichtung des Dörrhauses durch ihre Mitarbeit unterstützen wollen, können sich gerne am Gemeindeamt Kirchberg melden.