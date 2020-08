Schon zur Tradition geworden ist das von den Kirchberger Bäuerinnen mit Gemeindebäuerin Elfriede Zöchbauer voran organisierte Binden der Kräuter-Sträußerl zu Maria Himmelfahrt. Diese wurden im Rahmen des Gottesdienstes in der Pfarrkirche Kirchberg gesegnet.

Zum Binden der Kräuter-Sträuße treffen sich die Bäuerinnen jedes Jahr auf einem anderen Bauernhof in der Gemeinde. Heuer fand das Treffen bei Gemeindebäuerin Elfriede Zöchbauer in Tradigist-Dorf am Bauernhof Obergries statt. Sie erklärt: „Aus den mitgebrachten Kräutern haben wir rund 150 Sträuße gebunden. Dazu wurden Johanniskraut, Dost, Schafgarbe, Lavendel, Ringelblume und noch einige andere Kräuter verwendet.“ Auch die jungen Bäuerinnen interessieren sich für dieses christliche Brauchtum sehr und halfen fleißig mit.

Die Kräutersegnung in Kirchberg fand heuer bereits zum 10. Mal statt. Beim Gottesdienst wurden die Sträußerl von Moderator Martin Hochedlinger gesegnet. Der Pfarrer betonte dabei, dass die Kräuter einzigartige Kostbarkeiten sind, die uns die Natur kostenlos zur Verfügung stellt.

Danach stellte die Kräuterpädagogin Martina Fischl wieder verschiedene Kräuter vor und informierte ausführlich über deren Heilwirkung. Wichtig sei, dass die Menschen diese Möglichkeiten auch nützen. Nach der Heiligen Messe wurden die bunten und bestens duftenden Kräuter-Sträuße an die Kirchenbesucher verteilt, die über dieses schmucke und duftende Präsent sehr erfreut waren.