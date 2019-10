Seit sieben Jahren gibt es die „Die Hartriegln“. Nun hat der aus acht Hobbymusikern bestehende a capella-Männerchor aus Kirchberg seine erste CD aufgenommen.

Schon seit zwei Jahren befassen sich die Musiker mit dem Gedanken, als Krönung ihres Wirkens eine CD aufzunehmen. Viele Stunden hat die a capella-Gesangsgruppe seither in ihrer Freizeit im Tonstudio von Franz Hoermann in St. Leonhard am Forst verbracht.

Musikalisch vielfältig sind Martin Frühwald, Andreas Landerl, Peter und Thomas Krippl, Josef und Peter Schlager, Michael Stagl und Hubert Kalteis. Das zeigt auch ihr Repertoire. Peter Krippl erzählt: „Es reicht von Liedern aus den 1930-er Jahren bis hin zu modernen österreichischen und international bekannten Werken. Nummern von Ray Stevens, Huey Lewis, Queen, Herbert Grönemeyer, Wolfgang Ambros oder Manhattan Transfer werden von uns a capella, als ohne instrumentale Unterstützung, interpretiert und teilweise mit eigenen deutschen Texten ergänzt.“ An Erfahrung mangelt es den Sängern ebenfalls nicht. „Mehrere Chormitglieder singen seit Jahrzehnten auch in anderen Chören. Die dort gewonnen Erfahrungen ermöglichen es uns, selbst zu komponieren oder Bestehendes umzuwandeln“, erklärt Hubert Kalteis.

Ein Termin für die CD-Präsentation der „Hartriegln“ in Kirchberg steht schon fest: Am Samstag, 16. November, um 20 Uhr soll sie im Rahmen eines Konzertes in der Kirchberghalle stattfinden.