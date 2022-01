Feuerwehreinsatz: Pkw landete im Graben

Unfall in Schwerbach am Freitagmorgen: Ein Lenker kam von der nassen Fahrbahn der B 39 ab und stürzte in den Straßengraben.

Der Lenker hatte Glück: Trotz ungewollten Ausritts kam er glimpflich davon. Der Pkw wurde indes schwer beschädigt. Die Feuerwehr Kirchberg eilte zu Hilfe und zog den Wagen für den weiteren Abtransport wieder auf die Fahrbahn.

Die Straße wurde für die Bergung kurzfristig gesperrt. Erst wenige Tage zuvor musste die FF-Mannschaft einem Lieferwagen-Lenker helfen, der im hinteren Soistal im Schnee stecken geblieben war.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren