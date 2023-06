Gastwirtefamilie Mahrer feierte Jubiläum

Vor 20 Jahren haben Franz und Sabine Mahrer das Gasthaus in der Bahnhofstraße 8 in Kirchberg übernommen. Mit gleicher Leidenschaft sind sie auch heute sieben Tage in der Woche in ihrem Wohlfühlgasthaus tätig. Ihr Credo: „Unser Leben haben wir von Jugend an der Gastronomie gewidmet“. Sabine Mahrer ist die Küchenchefin; sie wurde in der Tourismusschule St.Pölten als Köchin, Kellnerin und Hotelassistentin ausgebildet. Gatte Franz Mahrer ist für das Service und die Organisation zuständig. Er absolvierte seine Lehre im Viersternehotel Alte Post in Großarl. Im Juni 2003 hat das Ehepaar das frühere Gasthaus Hinteregger übernommen. Namens der Gemeinde gratulierte Vizebürgermeister Severin Zöchbauer zum Jubiläum und meinte: „Das Lokal ist ein Fixpunkt für die Gastlichkeit in unserer Gemeinde und für seine gute Küche weit über das Pielachtal hinaus bekannt.“ Tolle Unterstützung im Betrieb gibt es durch die Töchter Daniela und Anna-Maria, die ebenfalls in der Gastronomie und im Tourismus ausgebildet wurden. Viele Gäste, darunter Wirtschaftsbundobmann und Gemeinderat Herbert Gödel, die Schlosskogler Ernst und Ferri Illmaier sowie Vertreter der Sangeschöre aus Kirchberg, Rabenstein, Ybbs und Pöchlarn stellten sich zum Jubiläum der Gastwirtefamilie Mahrer ein.