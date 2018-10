Unter den Windrädern beim Nova Rock Festival hat es bei Josef und Julia gefunkt. „Ich habe Julia erblickt, als ich Fotos vom Festival gemacht habe“, erzählt der nebenberufliche Fotograf aus Kirchberg. Julia fand die Kombination aus Rockmusik und Windenergie genauso spannend und liebenswert. „Die Räder sind nun zu einem Symbol für unsere Liebe geworden“, lächelt die Krankenschwester aus Ried im Innkreis.

Diese Liebe hat die beiden jetzt hoch hinauf gebracht: Julia und Josef kletterten auf ein Windrad in Japons im Waldviertel – die EVN hat dem Paar den Wunsch erfüllt. „Wir freuen uns immer, wenn sich jemand für unsere modernen Kraftwerke interessiert. Wir hatten auch schon eine Verlobung in einer unserer Gondeln“, macht EVN-Sprecher Stefan Zach dem Liebespaar Lust auf eine zweiten Besuch in luftiger Höhe auf der Spitze eines Windrades.