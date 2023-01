Historischer Reiseführer als Rarität für das Museum

Werbung

Mit dem „Reiseführer über die Niederösterreichisch-Steirische Alpenbahn von St. Pölten nach Mariazell“ bekam das Modellbahnmuseum Mariazellerbahn dieser Tage eine neue Rarität.

Die historische Broschüre, in welcher die Gebirgsbahn und vor allem die Orte an der berühmten Schmalspurlinie beschrieben werden, verfasste 1908 der gebürtige Kirchberger und Obergeometer Karl Muckenschnabel. Für die Bahngäste beschrieb er schon damals die herrliche Landschaft und vielen Attraktionen in den Gemeinden des Pielachtals.

Die Broschüre stammt von Walter Grasberger. Er besitzt als Privatperson im Bezirk Lilienfeld die größte Sammlung an Literatur, Geographie und Topographie. Er berichtet: „Ich habe mir hier sehr viel Wissen angeeignet. Dieses Exemplar aus 1908 ist das Älteste, das mir als Reiseführer über diese Bahnlinie untergekommen ist. Darum gehört diese Broschüre hierher in das Dirndltal, einer so wichtigen Region an der Mariazellerbahn. Im Modellbahnmuseum ist sie am besten aufgehoben.“

„Wir freuen uns über dieses Präsent. Damit können wir unsere Sammlung erweitern“

Die Gemeinde Kirchberg erwarb das Schriftstück über Vermittlung von Altbürgermeister Anton Gonaus. Bürgermeister Franz Singer überreichte es dem Modellbahnmuseum dieser Tage für das Projekt „Bahn im Bahnhof“. „Wir freuen uns über dieses Präsent. Damit können wir unsere Sammlung erweitern“, berichtet Vereinsobmann Günter Draxler. Solche Raritäten seien eine ideale Ergänzung, vor allem zu einem Reiseführer über die Mariazellerbahn, der aus dem Jahr 1923 stammt.

Im Winter hat das Museum samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

