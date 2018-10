Jahrelang gab es keine Zustimmung von den Anrainer, 2015 startete endlich der Bau. Jetzt wurden die Fertigstellung des Hochwasserschutzprojektes II an der Pielach und die Inbetriebnahme des neuen Wasserkraftwerkes Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an der Spitze gefeiert.

Norbert Wenhardt vom Planungsbüro Donau Consult informierte über die Umsetzung des Projektes wie die Errichtung der beweglichen Klappwehranlage, Absenkung und Ausweitung der Pielach, Errichtung von Uferbefestigungen sowie die Schaffung von neuen Überflutungsflächen mit über 80.000 m Fassungsvermögen.

Beschluss schon 2006 im Gemeinderat gefasst

Am „Festtag für die Gemeinde“ ließ Bürgermeister Anton Gonaus den Werdegang Revue passieren. Zwölf Hochwasserereignisse sorgten im Lauf der Jahre für schwere Überflutungen und viele Schäden. Rund 84 Liegenschaften waren links und rechts der Pielach betroffen. Der Bürgermeister erklärte: „Im Jahr 2006 wurde im Gemeinderat der Grundsatzbeschluss gefasst. Dank der starken Unterstützung des Landes NÖ und des Bundes sowie mit Gemeindemitteln konnten wir die Finanzierung sichern und mit den Anrainern einvernehmliche Lösungen finden. Nach einem Einspruch im Zuge der Wasserrechtsverhandlung wurde der Bau 2015 begonnen und heuer, ein Jahr früher als geplant, fertig gestellt.“

Bei den geschätzten Kosten von 10,6 Millionen Euro wurden drei Millionen eingespart. Zwei Millionen Euro davon können gleich für das Folgeprojekt im Ortszentrum zwischen Pielach- und Soisbachbrücke zur Erhöhung der Uferwände eingeplant werden. In ihrer Festrede sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir haben in NÖ ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt und ein landesweites Krisen- und Katastrophenmanagement eingerichtet, das sich bewährt. In den letzten 16 Jahren wurden 550 Hochwasserprojekte umgesetzt, wo die Bevölkerung in 300 Gemeinden vor den Überflutungen besser geschützt wird“. Gelobt wurde auch die Errichtung des Kleinkraftwerkes für die nachhaltige Energieversorgung in der Gemeinde.