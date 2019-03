Seine erste Honigverkostung organisierte der Imkerverein Kirchberg und Loich im Rahmen der Hauptversammlung unter dem Vorsitz von Obmann Klaus Springer im Gasthaus Kalteis.

Die von den Mitgliedern mitgebrachten Honige wurde bei einer Blindverkostung getestet und bewertet. Die höchste Punkteanzahl erreichte Imker Josef Geiswinkler. Er erhielt einen Korb mit regionalen Schmankerln vom „Bauernlodn“ in Kirchberg. Obmann Klaus Springer verkündete eine weitere Überraschung: „Der Sieger ist nun ein Jahr lang unser Honigkaiser. Zusätzlich fungiert er in diesem Zeitraum als der offizielle Honiglieferant für das Haubenlokal von Topwirt Hubert Kalteis in Kirchberg und wird auch in dessen Speisekarte erwähnt.“

Den zweiten Platz belegte Engelbert Fahrngruber. Dritter wurde Friedrich Millmann. Auch sie bekamen schöne Sachpreise. Obmann-Stellvertreter Andreas Jung berichtet: „Unser Verein wurde 1906 gegründet und gehört zu den ältesten in der Gemeinde. Wir haben derzeit 32 Mitglieder, welche rund 220 Bienenvölker betreuen.“

Groß ist die Freude beim Verein, dass sich auch wieder junge Mitglieder für die Imkerei interessieren. Ehrenobmann Karl Moser weist auf die Bedeutung der Bienen hin: „Die Bienen sind sehr wichtig für unsere Region zur Bestäubung der Streuobstwiesen im Alpenvorland. Honig ist eines der gesündesten Lebensmittel auf unserer Erde.“