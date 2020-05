„In den USA fand die Hochzeit zur Mittagszeit statt, bei uns war es 18 Uhr“, erzählt Leo Bachinger senior, der in Kirchberg Konditor und Betreiber des Café Bachinger ist.

privat Vater und Sohn: zwei Mal Leo Bachinger bei einem Aufenthalt in Montreal 2019.

So setzte er sich abends pünktlich vor den Computer, um die Hochzeit seines Sohnes von daheim aus zu verfolgen. „Es hieß, wir sollten uns festlich anziehen, darum habe ich einen Anzug getragen. Außerdem habe ich mir ein Gläschen Prosecco eingeschenkt.“ Verwandte und Freunde aus Österreich und den USA seien online eingeladen gewesen, beschreibt Leo Bachinger die Videoübertragung, „man konnte auch einen Live-Kommentar abgeben“. Bild und Ton hätten einwandfrei funktioniert. „Es war eine liebe, schöne, klasse Hochzeit, so wie sie zu Leo und Sarah passt“, freut sich der Kirchberger über die gelungene Feier. Außergewöhnlich sei die Hochzeit allemal gewesen: „In ‚normalen‘ Zeiten wäre die Situation grotesk, aber momentan passieren so viele groteske Dinge. Vielleicht sind das sogar die Hochzeiten der Zukunft“, schmunzelt Leo Bachinger, der im Übrigen selbst Anfang Mai heiraten wollte – seine Braut allerdings kann er derzeit nicht sehen, da sie in Bulgarien lebt: „Wir hätten am 5. Mai dort geheiratet, das ist durch Corona geplatzt. Nun haben wir die Heirat auf September verschoben.“ Im Herbst, so hofft er, wird er dann auch Leo und Sarah persönlich gratulieren können.