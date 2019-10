Mit dem Abendlokal Carambar sowie dem Riegler Catering für die Kirchberghalle und Festivitäten in Ostösterreich ist Gastronom Andreas Riegler mit Gattin Barbara erfolgreich tätig.

Ein wichtiges Standbein haben die Jungunternehmer unter der Marke „Riegler Catering“ aufgebaut. Mit Spitzenkoch Werner Punz, talentierten Jungköchen und engagiertem Servicepersonal werden im Dirndl- und Pielachsaal Feste und Veranstaltungen bekocht.

„Wir haben sechs Bedienstete und übernehmen das Catering für private Dinner und Firmenfeste bis zu Business- und Eventveranstaltungen mit vierhundert Personen und mehr. Wir punkten mit Dienstleistung sowie bodenständiger und exklusiver Küche bis zum sechsgängigen Menü. Regionale Produkte sind uns ein besonderes Anliegen. Die Aufträge kommen schon aus ganz Niederösterreich, Wien und dem Burgenland“, schildert Andi Riegler.

Nun nutzt der Eventmanager die tolle Infrastruktur in der Kirchberghalle und organisiert zusätzlich zu bestehenden Veranstaltungen überregionale Events. Für die Jugend bringt er am Samstag, 12. Oktober, ab 21 Uhr das Wiener It-Girl, Model und Sängerin Anna Chiara in die Carambar. Für den ersten Auftritt in Österreich konnte Andi Riegler den bayrischen Komiker „Addn-Fahrer“ engagieren, der sein Kabarettprogramm „S’lem is koa Nudlsubbn“ am 19. Oktober in der Kirchberghalle präsentiert.

Mit Hilfe von Sponsoren ist es ihm auch gelungen, erstmals im Pielachtal ein großes Oktoberfest mit Bieranstich und bekannten Musikern, wie die „Jungen Zillertaler“, TV-Star Melanie Müller aus Deutschland und der Kirchberger Tanzlmusi zu organisieren. Das Fest geht am 25. Oktober über die Bühne.

Packende Krimi-Spannung gibt es wiederum bei einem Dinner samt Show unter dem Motto „Oculto Weihnachtsmördchen“ am 30. November.

Auch für 2020 haben Andreas und Barbara Riegler bereits Events geplant.