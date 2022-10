Landespreis für „Fräsinator“

Die Kirchbergerin Hanna Gansch hat schon viele Auszeichnungen eingefahren und Schlagzeilen gemacht mit ihrem „Fräsinator“. Die Gründerin von „NG-Green“ ist nun Preisträgerin des Liese-Prokop-Preises. Zwölf Frauen wurden von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ausgezeichnet, Gansch erhielt den Hauptpreis. „Sprachlos“, hätte sie das gemacht. Vor allem, weil mit ihr heuer erstmals eine Frau im technischen Bereich die Auszeichnung erhielt. „Es ist ein gutes Zeichen für Frauen in der Technik, aber wir sind längst noch nicht dort, wo wir sein sollten“, resümiert Gansch. Sie gründete nach ihrem Studium an der IMC Fachhochschule Krems ihr eigenes Unternehmen und bastelte am „Fräsinator“. Der ist multifunktional einsetzbar, energieeffizient und überzeugte bereits vor Jahren bei „2 Minuten 2 Millionen“ (die NÖN berichtete kontinuierlich).

Im Gegensatz zu normalen Schneefräsen, deren Auswurfrad wie ein Ventilator den Schnee befördert, arbeitet der Fräsinator mit vier Schaufeln. Diese werden durch die patentierte Konstruktion in eine spezielle Bewegung gebracht, die einerseits ein schonendes Aufnehmen von Schüttgut ohne Beschädigung ermöglicht und andererseits Energie spart. Das Gerät ist also effizienter bei weniger Spritverbrauch und einem geringeren Verschleiß. Insgesamt 60 Prozent Energieeinsparung bringe der Fräsinator gegenüber herkömmlichen Schneefräsen, erklärt Gansch.

Mittlerweile fahren einige der Maschinen sogar in Ägypten. „Wir müssen uns vorstellen, wie viele Schneepflüge es in Europa gibt. Für Sand gibt es kein vergleichbares Gerät, obwohl es ihn das ganze Jahr über gibt.“ Ihr Fräsinator kann Straßen von Sandverwehungen befreien, wie es kein anderes Gerät schafft. Deswegen möchte sie expandieren: Saudi Arabien, Katar, Oman, alles Länder, die Bedarf haben an so einer Technologie. In Ägypten hat Gansch bislang nur gute Erfahrungen gesammelt, „es war ein sehr respektvoller, netter Umgang zwischen mir und meinen Partnern vor Ort.“

