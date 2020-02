Im Zuge einer vierwöchigen Ausbildung in der weltweit tätigen European Bartender School in Wien haben Gastronom Andreas Riegler und sein Koch und Kellner Matthias Schagerl von Riegler Catering in Kirchberg den „Internationalen Barkeeper-Kurs“ erfolgreich absolviert.

Von Montag bis Freitag und jeweils täglich von 9 bis 15 Uhr wurden sie in der Vienna Bartender School unterrichtet. in diesem Kurs wurden insgesamt neunzehn Teilnehmer aus Österreich, Südtirol, Deutschland und Kroatien ausgebildet. Der Unterricht erfolgte auf Deutsch und Englisch. Mit Stolz konnten die beiden nun ihr Diplom und Internationales Zertifikat als Barkeeper entgegennehmen. „Wir haben wirklich sehr viel gelernt. Vor allem, wie man verschiedene Techniken beherrscht und welche Zutaten man benötigt, um über sechzig verschiedene Cocktails zu mixen. Als Barkeeper muss man den Gästen aber auch eine gewisse Show bieten“, erzählt Andreas Riegler.

Der Lehrplan für die Kurse ist weltweit an allen Standorten, wie Wien, Paris, Berlin, New York, Kapstadt oder Miami, gleich. Bis 27. Februar hat das Abendlokal Carambar in der Kirchberghalle noch geöffnet. Die Betreiber und Pächter Andreas und Barbara Riegler informieren: „Danach wird zwei Monate lang der Innenbereich des Lokales umgebaut. Anfang Mai wird dann unser Abendlokal Carambar wieder eröffnet, jedoch mit neuem Angebot. Wir möchten unseren Gästen ein gediegenes Gastlokal anbieten, wo man herrlich erfrischende Cocktails und Getränke genießen und gepflegt zum Essen oder Abendessen einkehren kann“. Als Eventmanager hat Andi Riegler für das Jahr 2020 in der Kirchberghalle wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant: Darunter finden sich etwa Erkan & Stefan Live mit ihrem Kabarett (7. März, Kirchberghalle), Pielachtals größte Poolparty mit DJ Nerib & Fresh Cocktails (23. Juli, Freibad Kirchberg) oder ein Skywalk-Dinner (22. August, Skywalk Kirchberg).