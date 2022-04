Modellbahnmuseum bringt Gäste ins Tal

Werbung

Bei der Generalversammlung des Vereines „Modellbahnmuseum Mariazellerbahn“ wurden Obmann Günter Draxler und sein Stellvertreter Walter Puchegger in ihren Funktionen bestätigt. Trotz Lockdowns hatte die Modellbahn im Vorjahr über 2.000 Besucher.

„2021 konnten wir bei der ,Bahn im Bahnhof‘ an 117 Öffnungstagen insgesamt 2008 Besucher begrüßen. An neun Wochenenden mussten wir wegen der Lockdowns geschlossen halten“, berichtet der Obmann. Der Verein hat derzeit 47 Mitglieder. Jeden Dienstag am Abend ist Vereinstreff; dabei wird an der Anlage und beim Fuhrpark gearbeitet. Erstmals gab es einen umfassenden Geschäftsbericht, der von Schriftführer Alexander Fink verfasst wurde.

Den Kassenbericht trug Gerald Pottendorfer vor, der nun als Kassier des Vereines fungiert. Begrüßt wurden die neuen Mitglieder Simon Prieler aus Wien und Benedikt Wesely aus Herzogenburg. Ein Ereignis ist heuer am 18. und 19. Juni das Schmalspurfestival Mariazellerbahn. Am Standort Kirchberg hat die Modellbahn geöffnet, die Bahnmeisterei und deren Arbeitslokomotiven können besichtigt werden und es gibt ein Bahnhofsfest. Namens der Gemeinde betonte Vizebürgermeister Severin Zöchbauer: „Wir gratulieren euch zu diesem Engagement. Die Modellbahn ist ein Werbeträger für Kirchberg und die ganze Region. Darum unterstützt die Gemeinde auch eure Aktivitäten.“

Mit großem Applaus wurde das langjährige Vereinsmitglied Franz-Robert Maes aus Düsseldorf begrüßt. Zum ersten Mal nahm er an der Hauptversammlung teil. Mit seinem Enkel reiste er per Bahn aus Deutschland in das Dirndltal und überreichte dem Verein einige Modelle als Geschenk.

