Von dem Aufstieg des Sportclub Kirchberg in die 1. Klasse West-Mitte profitieren nicht nur die Sportler. Für die Saison 2019/2020 soll für Jugendliche unter 18 Jahren der Eintritt zu allen Heimspielen kostenlos sein. Für Saison- und VIP-Karten gibt’s neue Angebote.

Obmann Manfred Fink: „Der Sportclub hat sich entschlossen, die Jugend zu fördern und auch entsprechende Saisonkarten für Erwachsene in der kommenden Fußballmeisterschaft anzubieten.“ Am 14. August können bereits die ersten Saison- oder VIP-Karten am Sportplatz Kirchberg beim Spiel SCK gegen den SV Karlstetten erworben und von Jugendlichen, Zivil- und Präsenzdienern sowie Lehrlingen und Studenten gratis beantragt werden.