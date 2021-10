Alfred Bruckner geht in Pension: Neue Leiterin für Poly

Von der Schulgemeinde in Kirchberg und Ober-Grafendorf wurde Alfred Bruckner gebührend verabschiedet. Er sieht dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ich freue ich mich schon auf den Ruhestand und, dass damit die Last der Verantwortung von meinen Schultern auf Jüngere übertragen wird. Anderseits war ich vierzig Jahre Lehrer und bin seit dreißig Jahren an der Polytechnischen Schule tätig“.

Sein Resümee: „Die Arbeit war sehr anspruchsvoll, aber ich habe das immer gerne gemacht. Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“. Die Vorfreude auf die Pension ist nun groß: Das Hobby von Alfred Bruckner sind die Pferde, wozu speziell die Jungpferdeausbildung und das Kutschenfahren zählen.

In große Fußstapfen tritt seine Nachfolgerin Barbara Wallner, 34 Jahre, aus Böheimkirchen: „Seit Beginn des Schuljahres bin ich in Kirchberg als Personalvertretung zugeteilt. In bin dankbar, dass ich in dieser Zeit bereits mitarbeiten durfte und mich der Herr Direktor in die Tätigkeiten des Schulleiters der Mittelschule und der Polytechnischen Schule eingeführt hat.“ Ihr Motto für die neue Aufgabe: „Ankommen, alles kennenlernen. Altbewährtes weiterführen, aber auch mit der Zeit gehen.“ Wallner denkt da vor allem an die Digitalisierung und die dabei wichtige Begleitung der Lehrkräfte.

Nach ihrem Studium in Krems hat Barbara Wallner zehn Jahre lang an der Mittelschule im Sacre Coeur in Pressbaum in den Lehrfächern Mathematik, Deutsch und Sport unterrichtet, wobei ihr Leichtathletik, Schwimmen und Wintersport große Anliegen sind.

Zwischendurch war sie zwei Jahre als Gastlehrerin in Zürich tätig.

In der Neuen Mittelschule, Kirchberg und Loich, gibt es acht Klassen mit 18 Lehrkräften und 145 Schülern.

Das Poly hat eine Klasse in Kirchberg und eine in Ober-Grafendorf. Insgesamt werden dort 43 Schüler unterrichtet, die Schulgemeinde umfasst zehn Gemeinden - von Völlerndorf bis Puchenstuben.