Nach der Auflassung der früheren Bezirksbauernkammer in Kirchberg wurden viele alte Unterlagen im Archiv des Gemeindeamtes Kirchberg deponiert. Darunter auch das Protokoll über die Gründungsversammlung einer Molkerei für das Pielachtal im Jahr 1927.

Das Dokument wurde von Alt-Bürgermeister Anton Gonaus entdeckt, der die alten Unterlagen sichtet und abklärt, was für die Nachwelt aufbewahrt werden soll. „Die Sitzung zur Gründung der ersten Pielachtaler Molkereigenossenschaft fand am 3. April 1927 im früheren Gasthaus Utz in Kirchberg statt und wurde vom damaligen Bezirksbauernkammer-Obmann Johann Kaiser geleitet. Dieser war der Stiefvater von Kardinal Franz König. Zum ersten Obmann der Molkerei wurde Rudolf Kirchner gewählt. Dieser war damals Gastwirt und Wirtschaftsbesitzer in Schwerbach (heute Gasthaus Kemetner) und danach Bauer am Gsolhof“, erzählt Anton Gonaus.

Die Milch-Übernahmestelle befand sich zuerst im Steinklammerhof und wurde dann nach Warth, neben der Bahn-Haltestelle Tradigist, verlegt. 1957 erfolgte die Fusion mit der Molkerei Ober-Grafendorf. Weitere interessante Kammerunterlagen über die Landwirtschaft im Tal wurden an Bauernbundobmann geschäftsführenden Gemeinderat Josef Engel übergeben. Auch Dokumente über die Gründung des „Murbodner-Zuchtverbandes“ 1947 sind geschichtlich interessant. Die Murbodner waren damals die dominierende Rasse bei der Rinderzucht im Tal. Anfang der Sechzigerjahre wurde dann die Zucht im Tal auf Fleckvieh umgestellt. Dadurch kam es auch zur Gründung des Fleckviehzuchtverbandes. Ebenso kamen geschichtlich interessante Unterlagen über die Landjugend zutage, die wiederum an Obmann Mathias Pfeiffer übergeben wurden.