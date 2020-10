Das Pflegewohnhaus Casa Kirchberg/Rabenstein im Pielachtal mit insgesamt drei Hausgemeinschaften für jeweils 14 BewohnerInnen bietet helle und freundliche Einzelzimmer sowie einen idyllischen Gemeinschaftsgarten mit Hochbeeten. Der Ausblick in die nahe Natur ist einzigartig und lädt immer wieder zu einem Spaziergang ein.

Individuelle Rund-um-die-Uhr-Begleitung durch ausgebildetes Pflegepersonal steht im Mittelpunkt der Bemühungen. Auf Wunsch erfolgt auch sehr gerne die Einbindung der BewohnerInnen in den Alltag der Hausgemeinschaft. Sie erhalten auch Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, es gibt ein großes Angebot an Aktivitäten und eine seelsorgerische Betreuung durch den Gemeinde-Pfarrer.



Der Casa Kirchberg/Rabenstein Leistungs-Umfang umfasst Langzeitpflege für alle Pflegestufen (Kurzzeitpflege bei freien Kapazitäten), Pflege bei Demenz, Hospiz und Palliative Care, Biographiearbeit, Validation & Dementia Care Mapping, Basale Stimulation, Aromapflege und Wundmanagement.

Casa Leben im Alter

Die Casa Leben im Alter gGmbH wurde 2003 von der Caritas der Erzdiözese Wien und der Stiftung Liebenau als gemeinnützige GmbH gegründet. Derzeit führt sie acht Pflegewohnhäuser in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Slowakei und betreibt das Caritas Haus Baden. Drei Casa Kindergärten im Sonnwendviertel, in Erlaa und in Oberlaa verbinden in Wien Generationen. Mit Casa Wohnen wurde 2019 ein neues Geschäftsfeld betreubares Wohnen „Wohnungen für Menschen 60+“ ins Leben gerufen: aktuell mit zwei Standorten in Wien Oberlaa und Erlaa. Seit Februar 2019 ist Matthias Steinklammer Geschäftsführer der gesamten Casa Gruppe.