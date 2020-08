Der mit der Musikgruppe "Die Schlosskogler" geplante Frühschoppen am Sonntag, 9. August, im Gasthaus Mahrer in Kirchberg wurde abgesagt.

"Grund ist die Corona-Pandemie und die damit verbunden Auflagen", sagt Ernst Illmeier, Musiker der Schlosskogler. Als Mitveranstalter hätte der Kameradschaftsbund Kirchberg fungiert. Auflagen wie Corona-Beauftragter, Aufnahme der Daten der Besucher, Abstand halten bei den Sitzplätzen und so manches mehr bewog die Organisatoren jetzt dazu, auf die Veranstaltung zu verzichten. Mitglieder des Schlosskogler-Fanclub hatten schon ihr Kommen zugesagt. "Ein Teil konnte in der Zwischenzeit informiert werden; einige kommen aber trotzdem und genießen einen Kurzurlaub in Kirchberg", berichtet Illmeier.