Unfallfrei zu Ende gegangen ist das Schuljahr für die Schülerlotsen, die Tag für Tag am Schutzweg an der B 39 im Ortszentrum von Kirchberg standen. Aus diesem Anlass lud die Marktgemeinde die siebzehn Schülerlotsen zu einer Dankes-Feier in das Gasthaus Kemetner in Schwerbach ein. „Es ist wohl einzigartig in Niederösterreich, das unserem engagierten Team auch der heimische Pfarrer, der Bürgermeister und sein Vize sowie mehrere Gemeinderäte angehören“, betonte Organisationsreferent und Gemeinderat Johann Scherner. Nach vierzehn Jahren beendete Josef Schindlegger seine Tätigkeit als Schülerlotse, wofür ihm eine Ehrenurkunde überreicht wurde. Als seinen Nachfolger stellte er Walter Steineder aus Schwerbach vor.

Die Utensilien der Lotsen wie gelbe und rückstrahlende Mäntel, Kappen, Kelle und Lichtstab sind in einem Raum im Gemeindeamt untergebracht und werden von Johann Scherner stets auf dem neuesten Stand gehalten. Auch der Dienstplan für das neue Schuljahr wurde von ihm schon an die Schülerlotsen verteilt. Bürgermeister Anton Gonaus dankte allen für die großartige Unterstützung und meinte: „Um diese große Anzahl an ehrenamtlichen Helfern und wegen der perfekten Organisation beneiden uns viele Gemeinden über die Bezirksgrenze hinweg.“

Auch die Schuldirektoren Anna-Maria Gatterer und Alfred Bruckner kamen, um der mustergültigen Gruppe im Namen der Schule zu danken. Der Abend klang bei einem gemeinsamen Essen aus.