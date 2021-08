Welche Wünsche haben die Pielachtaler Jugendlichen? Wie sehen ihre Bedürfnisse eigentlich aus?

Dies wollte das Streetwork Pielachtal wissen und führte eine Online-Umfrage mit jungen Leuten durch. Das Ergebnis war in allen Gemeinden einheitlich: Jugendräume und Treffpunkte müssen geschaffen bzw. adaptiert werden.

Das Streetwork-Team mit Leiterin Barbara Rieder nahm dies zum Anlass, in Kirchberg ein Projekt umzusetzen. Hier ist der Pavillon beim Funcourt ein beliebter Treffpunkt. „In Gesprächen mit Jugendlichen und der Gemeinde entstand die Idee, nicht nur den Pavillon zu sanieren, sondern auch die Grünfläche dahinter nachhaltig zu gestalten“, schildert Barbara Rieder. Das Projekt wurde beim Aufruf „Klimawandel, nachhaltige Entwicklung und Gesundheit“ der Gesundheit Österreich GmbH eingereicht.

Projektidee überzeugte gestrenge Jury

Mit Erfolg: Es wurde österreichweit als einer von neun Impulsen zur Umsetzung von einer Jury ausgewählt, da es sämtliche Qualitätskriterien der Gesundheitsförderung erfüllt. Jetzt wird das Areal mit jungen Menschen in Kooperation mit der Gemeinde zu einem „klimafitten Freiraum“ umgestaltet. Dafür wird die Fläche mit Klimawandel-anpassungsfähigen Bäumen und regionalen Sträuchern gestaltet, ebenso soll eine Naschhecke mit Beerenobst gepflanzt werden. Wildkräuter sollen folgen und eine Blühwiese wird entstehen, zudem ein Insektenhotel und ein Trinkbrunnen. Sitzgelegenheiten werden auch aufgestellt. „Ich freue mich, wenn wir so diese brachliegende Fläche nutzen können“, sagt Bürgermeister Franz Singer.

In Weinburg tut sich ebenfalls einiges in puncto Jugendtreffpunkt: Hier wird der leer stehende Waggon am Kunstbahnhof Klangen zum Jugendraum umfunktioniert. „In den nächsten 14 Tagen wird der Waggon restauriert, sodass er Ende August/Anfang September mit dem Graffiti-Entwurf besprayt werden kann“, berichtet die Streetwork-Leiterin. Dieser Tage wird er sandgestrahlt; danach erfolgen die Grundierungs- und Restaurationsarbeiten. Sie werden vom Weinburger Künstler Jürgen Grazzi und dem Sandstrahl-Experten Peter Denk mit Unterstützung von Christian Lampl vom Eisenbahnverein „MH 6“ und der Gemeinde Weinburg durchgeführt. Das Graffiti wird zwischen 31. August und 2. September mit den Jugendlichen angebracht. Als Profi vor Ort wird der Graffiti Künstler „RoxS“ sein. Er hat außerdem den Entwurf aus den Ideen der Jugend entwickelt.

Weinburgs Ortschef Peter Kalteis weiß um die Bedeutung solcher Projekte: „Die Jugend bleibt oft auf der Strecke. So kann man Jugendliche sichtbar machen, die sich bislang vielleicht nicht gezeigt haben und ihnen auch Perspektiven bieten.“ Das Projekt wird übrigens durch „Come On“, der Jugendkulturförderung des Landes, unterstützt.