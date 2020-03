Online-Aufregung nach der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Kirchberg: Nach der Wahl von Franz Singer zum Bürgermeister und Severin Zöchbauer zum Vize drückte Vorzugsstimmen-Sieger Herbert Gödel auf seiner Facebook-Seite seine Enttäuschung über das Ergebnis aus und stellte es „im Sinne des Wählerwillens“ infrage. Von Facebook-Freunden und Bekannten wurden seine Worte eifrig kommentiert – mit teilweise untergriffigen Meldungen in Richtung des gewählten Bürgermeisters Franz Singer. Auch entbrannten heftige Wort-Debatten zwischen Gödel- und Singer-Anhängern – letzte Woche dann nahm der nunmehrige Gemeinderat sein Posting vom Netz: „Es ist nicht schön zu sehen, wie aus Nachbarn und Freunden durch unterschiedliche Meinungen plötzlich Facebook-Feinde werden“, schrieb Gödel, der „für konstruktive Gespräche zur Verfügung“ steht: „Hetze ist das Schlechteste für ein gemeinsames Arbeiten in der Zukunft.“

„Zusammenarbeiten statt Gräben aufreißen“

Bürgermeister Franz Singer zeigt sich mit dem Löschen des Postings zufrieden: „Das ist gut, denn es wurde teils sehr untergriffig.“ Es gehe nun nicht darum, Gräben aufzureißen, sondern darum, zusammenzuarbeiten. „Wir sind gewählt, um zu arbeiten, das steht im Fokus“. Etwas zu bewegen sei nur gemeinsam möglich.