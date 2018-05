Mit einem Festakt, der Verleihung von Ehrenzeichen sowie dem Spiele- und Bewegungsfest feierte die Sportunion ihr 50-jähriges Jubiläum.

Obfrau Caroline Hollaus zum runden Geburtstag: „Jeder der hier sitzt, hat einen Teil dazu beigetragen, dass unser Verein in all den Jahren so erfolgreich war und ist.“ Sie führte weiter aus: „Die Union wurde 1968 gegründet. Schwerpunkte waren damals der Turnbetrieb und der Leistungssport im Turnen mit vielen Erfolgen. Heute legen wir großen Wert auf den Breitensport mit Bewegung, Gesundheit und dem Miteinander.“

Beim Festakt der Sportunion gratulierte NÖ Vizepräsident Peter Schwarzenpoller zum Jubiläum. An Bürgermeister Anton Gonaus wurde das Vereinsdress überreicht. Obfrau Caroline Hollaus, die Ehrenobmänner Helmut Fritz und Hermann Schöllbauer sowie Vizebürgermeister Franz Singer freuten sich über die Jubiläumsurkunde. | Hackner

16 Vorturner in Freizeit- und Gesundheitssporleisten beim Verein großartige Arbeit. Für die rund 200 Mitglieder gibt es Angebote in allen Altersstufen mit Sektionen für Jugend, Damen und Herren mit Fit & Fun, Hip-Hop-Dance, Turnen, Street-Soccer, Beach-Volleyball, Tisch-Tennis, Qi Gong und viel mehr. Bürgermeister Anton Gonaus gratulierte: „Die Sportunion ist eine unverzichtbare Einrichtung.“