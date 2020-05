Most pressen und Schnaps brennen sind am Hof fixe Rituale. Seit kurzem werden auch Säfte in mehreren Variationen erzeugt. Jung-Landwirt Michael Gonaus hat dazu einen Pasteur und eine Abfüllanlage angeschafft. Unterstützt wird er von Gattin Johanna, die beruflich als Sozialpädagogin tätig ist. Sie berichten: „Neben dem bisher produzierten Apfelsaft, der mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde, erzeugen wir nun auch Apfel-Karotte und Apfel-Aronia. Der Saft wird in 0,25 Liter-Flaschen abgefüllt.“

Zusätzlich werden am Hof schon immer Most, Edelbrände und Liköre sowie Dirndlprodukte hergestellt. Man freut sich über Prämierungen, wie zuletzt die Goldmedaille für den Roten Ribisellikör bei der Ab-Hof-Messe Wieselburg. Unterstützung und viel Wissen bekommt der Junglandwirt von seiner Mutter Anna und seinem Vater und Alt-Bürgermeister Anton Gonaus, einem Vorreiter der Dirndltal-Idee im Pielachtal, vermittelt. Beide helfen trotz Pension fleißig am Bauernhof mit. Seit der Gründung der „Dirndl-, Edelbrand- & Dörrobstgemeinschaft Pielachtal“ ist der Biohof Losbach ein Mitglied dieses Vereines. Michael Gonaus informiert: „Die jährliche Blindverkostung trägt sehr zur hohen Qualität der Schnäpse und Liköre im Dirndltal bei.“ Erwerben kann man die regionalen Bio-Produkte beim Ab-Hof-Verkauf der Familie Gonaus, im Bauernladen in Kirchberg und im Dörrhaus am Antlashof in Hofstetten-Grünau.