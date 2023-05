Trisonante bewegt bei Pielachtaler Classic Concerts

Das Ensemble "Trisonante" gastierte im Rahmen der "PCC - Pielachtaler Classic Concerts" in der Kirchberghalle und brachte ein interessantes Konzertprogramm zur Aufführung: Unter dem Titel "Jugendwerke" erklangen fünf erste Klaviertrios der Komponisten Franz Schubert, Claude Debussy, Gerhard Habl, Sergei Rachmaninow und Dmitri Schostakowitsch, die in ihren Jugendjahren geschrieben und in der Moderation von Gerhard Habl näher erläutert wurden.

Das 2015 gegründete Ensemble überzeugte mit einer sensiblen und technisch perfekten Wiedergabe der Werke das aufmerksame Publikum, das sich mit kräftigem Applaus bei den Künstlern bedankte, die ihrerseits mit der "Vocalise" von Rachmaninow noch eine Zugabe darboten.

