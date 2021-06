2.200 Blasmusikkapellen mit rund 150.000 Musikern gibt es in Österreich – ihre Geschichte hat der Kirchstettner Friedrich Anzenberger erforscht. Eine 50-seitige Broschüre, die bereits im März zum 70-jährigen Jubiläum des Österreichischen Blasmusikverbandes (ÖBV) präsentiert wurde, hat er dazu bereits herausgebracht. Diese haben alle Blasmusikkapellen in Österreich erhalten.

Im Herbst erscheint nun die „Langversion“, ein „mehrere hundert Seiten dickes Buch über die Geschichte des Blasmusikverbandes“, verrät Friedrich Anzenberger. Jahrzehntelange Forschungsarbeit steckt in dem Werk des Kirchstettners, der die Musikschule Pielachtal leitet.

Da die Unterlagen bei den Blasmusikkapellen in der Vergangenheit nicht gesammelt worden seien, sei dafür akribische Arbeit zur Dokumentation notwendig gewesen. Deshalb hat der Musikpädagoge die Schaffung eines Dokumentationszentrums initiiert, in dem alle Dokumente archiviert werden. Das sei die wichtigste Grundlage für die Forschungsarbeit, die in Niederösterreich seinen Ausgang nahm und sich mittlerweile über ganz Österreich erstreckt.

Der Bundesschriftführer des Österreichischen Blasmusikverbandes und wissenschaftliche Leiter des ÖBV-Dokumentationszentrums präsentiert in seinem Buch auch mehr als hundert Funktionäre sowie die Landes- und Partnerverbände. „Viele Gespräche habe ich dazu geführt. Manche Gesprächspartner sind mittlerweile auch schon verstorben“, berichtet Anzenberger.

Die Veröffentlichung des Buches ist – wenn corona-bedingt nichts dazwischen kommt – am 24. Oktober bei einer Veranstaltung in Grafenegg geplant.

Am Montag, 31. Mai, war Fredrich Anzenberger im Radio zu hören. In der Ö1-Sendung „Anklang“ sprach er mit Moderatorin Eva Teimel über die Geschichte der Blasmusik. Titel: „Mehr als nur Humptata“.