Philharmonische Klänge erobern das Rabensteiner GuK

Bereits bei der Eröffnung der Konzertreihe im Jahr 2017 begeisterte Katharina Engelbrecht das Publikum, nun tritt sie erneut im Rahmen der Pielachtaler Classic Concerts auf. Die Violinistin der Wiener Philharmoniker wird gemeinsam mit Mitgliedern des Wiener Staatsopern- und Volksopern Orchester in Streich- und Klavierquartett Ensembles musizieren. Das Konzert trägt den Namen „Quartett x 2“. Geboten werden Streichquartette von Joseph Haydn („Sonnenaufgang") und das Klavierquartett Nr. 1 von Gabriel Fauré. Außerdem wird eine Uraufführung aus der Feder von PCC-Initiator Gerhard Habl gespielt: ein Stück mit dem Titel „5 vor 12!“. Habl wird den Konzertabend auch moderieren.

Das Konzert „Quartett x 2“ mit Violinistin Katharina Engelbrecht findet am Sonntag, 1. Oktober, im Gemeinde- und Kulturzentrum Rabenstein statt. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Erhältlich sind die Karten bei den Gemeindeämtern Hofstetten-Grünau (02723 8242), der Rabenstein-Bücherei (02723 2250-30) und in Kirchberg (02722 7309). Reserviert werden können sie unter ticket@pielachtal-classic.at. Weitere Infos zu der Veranstaltungsreihe PCC gibt es auf www.pielachtal-classic.at.