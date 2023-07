Dirndlkönigin, Dirndlkirtag und Lehrlingsmesse – Sitzung in Weinburg

Auf der Tagesordnung der Vorstandssitzung standen Punkte von den Dirndlhoheiten über Mobilität im Tal bis hin zum Tourismus im Tal.

Eine leichte Modernisierung des Dirndlkleids und der Dirndlkrone ist geplant. Dirndlkönigin und Dirndlprinzessin erhalten für ihre Auftritte ein maßgeschneidertes Dirndl, welches das Pielachtal in seinen Farben repräsentiert. Junge Pielachtalerinnen können sich noch bis Montag, 31. Juli, für das Amt bewerben. Die Krönung der 10. Dirndlhoheiten erfolgt dann im Rahmen des Dirndlkirtags.

Der diesjährige Dirndlkirtag findet am 23. und 24. September in Kirchberg statt. Die Erlebniswochen rund um die Dirndlfrucht beginnen am Freitag, 1. September, und erreichen ihren Höhepunkt beim Dirndlkirtag. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wurden den Anwesenden präsentiert.

Ein besonderer Schwerpunkt im kommenden Herbst ist erneut der Mobilität gewidmet. Mit der Pendlerinitiative der Mariazellerbahn sollen den Einwohnerinnen und Einwohnern die Vorteile des Umstiegs auf die Bahn aufgezeigt werden. Den Pielachtaler Gemeinden werden voraussichtlich 400 Wochentickets zum Schnuppern zur Verfügung gestellt.

Am 2. Oktober findet die Pielachtaler Lehrlingsmesse zum zweiten Mal statt. Organisatorin Nadine Macheleidt-Pfeifer freut sich, dass Betriebe aus dem Pielachtal direkt mit Schülern und Schülerinnen aus dem Pielachtal und den umliegenden Regionen vernetzt werden. „Der Fachkräftemangel ist auch im Pielachtal spürbar. Ich freue mich, dass die Pielachtaler Lehrlingsmesse diesmal in Ober-Grafendorf in die zweite Runde geht. Auf diese Weise können sowohl Lehrstellen als auch Betriebe im Tal sichtbar gemacht werden”, so Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal.

Managerin der Klimamodellregion (KLAR!) Pielachtal Lotte Riesenhuber berichtete über die bereits abgeschlossenen Maßnahmen der KLAR! Pielachtal zu den Themen Wert des Wassers, Vorsorgechecks für Naturgefahren im Klimawandel, klimafitte Gebäude und Fassadenbegrünung sowie die erfolgreiche Veranstaltung „G’sund im Klimawandel” im Kräuterschaugarten Weinburg. Auch die geplanten Maßnahmen für 2024 und 2025 wurden präsentiert.

Die neue Obfrau des Tourismusverbandes Cornelia Janker wurde begrüßt. Sie ist gleichzeitig Kleinregionsmanagerin und begleitet viele Projekte im Dirndltal. Sie berichtete über die Aktivitäten des Tourismusverbandes und das Projekt Dirndl-Weiterentwicklung, das die Dirndlfrucht als identitätsstiftendes Symbol noch stärker in den Fokus rücken wird.

Weitere besprochene Themen waren die Verlängerung des Radwegs, Sportautomaten im Pielachtal, Jobräder für Gemeinden, die neue Social-Media-Präsenz des Regionalbüros, die Kulturregion und das Neophytenmanagement.