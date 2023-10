Rückblick auf den Dirndlkirtag und Ausblick auf neue Projekte

Ein Programmpunkt der Mitgliederversammlung der Regionalplanungsgemeinschaft war der Rückblick auf das Projekt „Offene Jugendarbeit im Pielachtal". Barbara Rieder und Bernhard Zima vom Verein Jugend- und Lebenswelt berichteten von den Aktivitäten, welche von 2020 bis 2023 für Jugendliche durchgeführt wurden. Auch vier Jugendräume wurden im Pielachtal eingerichtet und betreut. Im Rahmen der Versammlung wurde die weitere Vorgehensweise und die Zukunft der Jugendarbeit im Pielachtal erörtert.

Ein weiteres Anliegen der Region ist die Erweiterung des Pielachtaler Radwegs. In den letzten Wochen wurden Angebote für ein Maßnahmenkonzept eingeholt und in der Mitgliederversammlung präsentiert. Die Mitglieder beschlossen, die Konzepterstellung für den Abschnitt Dobersnigg-Frankenfels in Auftrag zu geben. Anhand dieses Konzepts wird die Machbarkeit und Umsetzung der Radwegverlängerung bewertet.

Julia Franta von Mostviertel Tourismus, Katharina Daxböck, Obfrau der Dirndl-Edelbrand-Dörrobstgemeinschaft Pielachtal, Anton Hackner von den NÖ Bahnen und Marisa Fedrizzi von der NÖ-Regional informierten die Mitglieder der Regionalplanungsgemeinschaft über laufende Projekte, Ereignisse und Umstrukturierungen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Rückschau auf den erfolgreichen Dirndlkirtag in Kirchberg. Cornelia Janker von der Regionalplanungsgemeinschaft war gemeinsam mit der Gemeinde Kirchberg für die Hauptorganisation verantwortlich. Mit der nachfolgenden Austragungsgemeinde Frankenfels wurden die positiven Aspekte und mögliche Verbesserungen für den Dirndlkirtag 2024 besprochen.