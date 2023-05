So bereiten sich die Pielachtaler Orte auf Kleinstkinderbetreuung vor

Ober-Grafendorf

100 Prozent der Kleinkinder können in Ober-Grafendorf untergebracht werden, verspricht der Bürgermeister Rainer Handlfinger. Bereits jetzt gibt es insgesamt zehn Gruppen. „Wir sind für den Start bereit“, sagt Handlfinger (SP). Aufgrund des Platzmangels im Ebersdorfer Kindergarten soll in Zukunft ein Neubau in der Gemeinde errichtet werden. Dort möchte die Gemeinde vier Kindergartengruppen unterbringen plus eine Tagesbetreuungsgruppe. Derzeit läuft die Standortsuche und die Planungsphase zu diesem Projekt.

Weinburg

Neo-Bürgermeister Michael Strasser (SP) kündigte bereits zu Amtsantritt einen Ausbau des Kindergartens an, denn es ist jetzt bereits eine Gruppe in der Volksschule untergebracht und es wird vermutlich zwei neue Gruppen brauchen: „Wir sind in Gesprächen mit dem Land, das fördert uns mit rund 150.000 Euro pro Gruppe.“ Kostenvoranschlag gibt es noch keinen, die Gemeinde wird vermutlich einen Kredit aufnehmen müssen. Weinburg sei sehr beliebt bei Jungfamilien, weswegen die Nachfrage nur steigen dürfte.

St. Margarethen

In der Sierningtaler Gemeinde gibt es bereits Kleinkindgruppen. Auf langfristiger Sicht könnte aber in der Gemeinde der Platz knapp werden. „Wenn wir in Zukunft eventuell eine Gruppe mehr brauchen, müssen wir uns überlegen, einen Zubau zu errichten und dafür müssen wir die Kosten genau erheben. Zudem brauchen wir dann auch eine Pädagogin mehr“, meint Ortschefin Brigitte Thallauer (VP).

Hofstetten-Grünau

Nicht besorgt über die Kapazitäten in Hofstetten-Grünau ist Bürgermeister Arthur Rasch (VP): „Mit dem derzeitigen Stand der Anmeldungen schaffen wir das.“ Es gibt in der Gemeinde bereits eine Tagesbetreuungseinrichtung. Auch Unter-Einjährige dürfen dort betreut werden. Ein ehemaliger Bewegungsraum wurde bereits für die Kleinstkindergruppe umfunktioniert. Einzig das Personal könnte einen limitierenden Faktor darstellen. Sollte es noch mehr Anmeldungen geben und eine zweite Gruppe geschaffen werden, sei nämlich auch nochmal mehr Personal nötig. Doch laut dem aktuellen Stand gäbe es keine Probleme.

Kirchberg

Fünf Kindergartengruppen gibt es momentan in Kirchberg, zwei sollen dazukommen. Das ist erforderlich, weil künftig die Kinderanzahl pro Gruppe verringert wird, was auch pädagogische Vorteile hat, betont Bürgermeister Franz Singer (VP). Außerdem will die Gemeinde zusätzlich eine Tagesbetreuungsstätte für Kinder ab dem 1. Lebensjahr einrichtet, die ab September 2024 zur Verfügung stehen soll.

Die zwei zusätzlichen Kindergartengruppen und die Kleinstkinder-Tagesbetreuung sollen am jetzigen Standort des Kindergartens in der Stolzgasse 11 errichtet werden. Die Fertigstellung ist bis Ende August 2024 vorgesehen. Im Zuge dieser Bauarbeiten wird ein Lift eingebaut. Damit wird auch das bestehende Kindergartengebäude mit den fünf Kindergartengruppen barrierefrei. Die Planungen für diese Baumaßnahmen laufen bereits auf Hochtouren, betont der Bürgermeister.

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung im Juni dieses Jahres sollen vom Kirchberger Gemeinderat die entsprechenden Beschlüsse dazu gefasst werden. Das Land Niederösterreich forciert die Erweiterung des Kindergartens an bestehenden Standorten, um eine neue Flächenversiegelung möglichst hintanzuhalten.

Eine Herausforderung ist dann zusätzlich, dass die Verkehrssituation in der Stolzgasse beruhigt werden kann, da vermehrt Kindergarten-Transportbusse zum Einsatz kommen.

Rabenstein

Gerade im Entstehen ist eine neue Kinderbetreuungseinrichtung in Rabenstein. Bürgermeister Kurt Wittman (VP) ist überzeugt, dass die Gemeinde gut auf die Kinderbetreuungsoffensive vorbereitet ist. “Die Nachfrage hält sich allerdings noch in Grenzen. Allerdings ist es gut möglich, dass sie mehr wird, wenn das Angebot erst einmal da ist”, sagt der Bürgermeister. Einen Kritikpunkt äußert er jedoch: “Ich finde es persönlich schade, dass es keine finanzielle Unterstützung gibt für Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen”.

Loich

Wie und auch ob die kostenlose Kleinkinderbetreuung in Loich umgesetzt wird, ist laut Bürgermeister Anton Grubner (VP) noch nicht entschieden. Auch den Bedarf für einen solchen in der Gemeinde einzuschätzen, sei schwierig. “Wir werden uns bemühen, dass es möglich wird”, sagt Grubner. Ein Ausbau des Kindergartens in Loich sei aufgrund des Platzmangels nicht möglich. Aktuell ist bereits eine Kindergartengruppe im Volksschulgebäude untergebracht. Persönlich fände Grubner es eher besser, wenn die Kinder länger daheim betreut werden, als im Kindergarten. Dennoch sei der Wunsch nach Kleinstkinderbetreuung gewachsen, deswegen müsse die öffentliche Hand auf den Bedarf eingehen.

Frankenfels

In Frankenfels gibt es keine Tagesbetreuungseinrichtung. Wer aktuell Bedarf hat, fährt nach Schwarzenbach oder St. Anton, sagt Bürgermeister Herbert Winter (VP). Jedoch laufen Planungen und Gespräche, dies zu ändern: “Bei unserer Bedarfserhebung ist deutlich geworden, dass wir eine fünfte Kindergartengruppe brauchen”, so Winter. Im Rahmen der dafür notwendigen Umgestaltung soll auch eine Tagesbetreuungseinrichtung entstehen. Winter betont allerdings, dass weder der zeitliche Rahmen noch das Projekt selbst komplett feststehen.

