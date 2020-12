Das Kletterzentrum Weinburg ist aufgrund der Corona-Verordnung, so wie alle anderen Indoorfreizeitanlagen, derzeit geschlossen.

Gila Wohlmann Eine Seilschaft für die Zukunft

„Das ist bedauerlich, da es bei uns, so wie in allen anderen Hallen im Kletterhallenverband Österreichs, schlüssige Sicherheitskonzepte gibt. Die Gäste haben sich brav daran gehalten“, meint Bürgermeister Peter Kalteis. Dennoch zeigt er Verständnis: „Wenn sich damit die Sicherheit erhöht, ist die Sperre in Ordnung.“ Der fehlende Betrieb stellt das Kletterzentrum aber vor große wirtschaftliche Probleme. „Die Förderung durch die Umsatzentschädigung für November hat sehr gut funktioniert. Für die weitere Sperre gibt es aber noch keine Regelung. Eine Fixkostenentschädigung gibt es für die Halle nicht, da sie im Eigentum der Gemeinde steht, auch wenn sie eine eigene Firma ist“, erklärt er.

Dennoch herrscht im Kletterzentrum kein Stillstand: Martin Kerndler, Chef des Bistros Piel8tal in der Halle, hat sich um die Position des Geschäftsführers beworben. Sein Vorgänger hatte nach kurzem Gastspiel wieder aufgehört. „Das war nahe liegend, hier künftig ein Gesamtpaket anzubieten“, sagt der 38-jährige St. Pöltner. Kerndler ist geprüfter Fitnesstrainer und hat auch schon im Führungs- und Verkaufsbereich bei „City Fitness & Life Line“ gearbeitet. Er wird die ersten drei Monate 2021 das Kletterzentrum interimistisch leiten. „Dann werden wir uns zusammensetzen und gemeinsam eine Zukunftslösung finden“, sagt dazu Ortschef Kalteis.

Kerndler bedauert, dass die Sperre „die Hauptsaison der Kletterhalle trifft.“ Trotz fehlenden Sports herrscht aber kein Stillstand. Physiotherapeuten und Ärzte bieten hier weiter ihre Leistungen an. Die anderen Mitarbeiter sind zur Kurzarbeit angemeldet. Die ruhige Zeit wird von diesen genutzt, Routen im Boulder- und Kletterbereich neu zu schrauben und Griffe zu desinfizieren. Ziel: für die Wiederöffnung top aufgestellt zu sein.