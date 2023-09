Europäische Mobilitätswoche: Gemeinde Weinburg war mit dabei

Vollbild

Bürgermeister Michael Strasser, Mobilitätsbeauftragter David Lilek, Vizebürgermeister Franz Gallhuber und Gemeinderat Oliver Böcksteiner teilten Frühstückssackerl an all jene aus, die klimafreundlich unterwegs waren. Bürgermeister Michael Strasser beim Austeilen der Frühstückssackerl am Bahnhof Weinburg.

