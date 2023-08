Auch im Pielachtal Trend: Sommerfrische im Kühlen

Den Sommer am Strand einer tropischen Insel zu verbringen, Cocktail in der einen und ein gutes Buch in der anderen Hand ist wohl für viel Menschen noch ein Urlaubstraum. Aber um eine Tropennacht zu erleben, muss man jedoch nicht fort fliegen. Denn als eine solche gilt in der Meterologie eine Nacht, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Und das ist im Sommer auch in der Region keine Seltenheit mehr. Judith Leitner vom Reisebüro Wunschreisen in St. Margarethen hat, wohl in Zusammenhang mit den immer wärmer werdenden Sommern , in den letzten Jahren eine Veränderung in den Reisezielen einiger Kundinnen und Kunden bemerkt. „Ich habe einige Stammkunden, die im Sommer nach Schweden oder Großbritannien fliegen anstatt in den Süden. Auch Ferienhäuser in Dänemark oder Hausboot-Reisen in den Niederlanden sind immer wieder befragt“, berichtet Leitner.

Klassische Destinationen wie Tunesien, Türkei und auch Ägypten seien immer noch gefragt - jedoch weniger in den Sommermonaten, sondern immer mehr im Herbst und Winter. Wenn ein Strandurlaub im Sommer gewünscht ist, seien Bulgarien und die nördlichen Teile Griechenlands wie Chalkidiki und Thassos stark gefragt. „Hier ist das Klima angenehmer und die Hitzewellen treffen diese Regionen oft weniger stark als südliche Bereiche wie Kreta“, berichtet Leitner. SIe geht davon aus, dass die südlichen Regionen umdenken werden müssen, etwa könnte dort der Folkus auf die Nebensaison gelegt werden.

Auch der heimische Tourismus bereitet sich vor

Vor Herausforderungen wird der Klimawandel jedoch auch den Tourismus im Pielachtal stellen. Gerade zum Wandern oder Radfahren ist die Region beliebt. Was besonders reizt, ist die Kulturlandschaft. Doch die könnte sich im Zuge des Klimawandels verändern. Die Klimawandel-Anpassungsmodellregion Pielachtal (KLAR!) befasst sich mit Maßnahmen, die dazu beitragen, die Landschaft so gut wie möglich zu erhalten.

„Die Landschaft ist das, was das Pielachtal ausmacht. Wenn die Pielach in 30 Jahren nicht mehr da ist, dann verändert sich die ganze Landschaft“, sagt KLAR!-Leiterin Lotte Riesenhuber. Nicht nur das Thema Wasser, auch der Erhalt der Kulturlandschaft und die Biodiversität sind große Themen. Maßnahmen zur Neophytenbekämpfung laufen bereits. Denn Touristen besuchen das Dirndltag wegen der Dirndln, nicht wegen des Staudenknöterichs.

Die Hitze ist ausßerdem ein großes Thema. Hier kann das Pielachtal vielleicht sogar profitieren, denn wenn Reiseziele im Süden unerträglich heiß werden, verbringen Menschen ihren Urlaub eher in Österreich, oder weiter Nördlich. Laut Riesenhuber ist Hitze gerade im oberen Pielachtal noch kein Problem.

Konkrete Projekte, die sich auf den Tourismus beziehen, laufen innerhalb der KLAR! allerdings nicht. Die aktuelle Phase läuft noch bis 2025, eventuell kann es danach tourismusbezogene Projekte geben, sagt Riesenhuber.

Klimafreundlich durch das Tal reisen

Ein klimabewussteres Reisen hat Karin Leitner nicht beobachtet, weder einen Trend zum Flugverzicht, noch dazu, für CO2-Kompensation zu zahlen. „Viele Kunden überlegen im Moment, ob sie sich überhaupt eine Reise leisten können und eine eventuelle CO2-Kompensationszahlung wird aus Kostengründen von den meisten abgelehnt“, sagt Leitner. Es sei auch zu intransparent, wofür man genau mehr zahlen sollte.

Mit der Mariazellerbahn kann man umweltfreundlich durch das Pielachtal fahren und auch zu Veranstaltungen wie dem Dirndlkirtag reisen. Foto: NB/Bollwein, NB/Bollwein

Klimabewusst reisen dagegen kann man mit der Mariazellerbahn. Der Klimawandel stellt auch die NÖ Bahnen vor Herausforderungen. „Vor allem wollen wir mit unseren Angeboten so viele Menschen wie möglich zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel motivieren, sowohl im Alltag als auch in der Freizeit“, betont Sprecherin Katharina Heider-Fischer. Mit der „Himmelstreppe“, der klimafreundlichen Mariazellerbahn kann man beinahe direkt öffentlich zur Gemeindealpe Mitterbach anreisen. Hier wird eng mit den Gemeinden an der Mariazellernbahnstrecke kooperiert, so dass auch die „letzte Meile“ zum Freizeiterlebnis klimafreundlich erreicht werden kann. Der öffentliche Verkehr sei der Schlüssel zu einer zukunftsfitten klimafreundlichen Mobilität.

Anreisen kann man mit der Mariazellerbahn auch zum Pielachtaler Dirndlkirtag am 23. und 24. September. Es wird zu diesem Anlass auch Sonderzüge geben, Dieser wird als „Green Event“ abgehalten, um nicht nur klima- sondern generell möglichst umweltschonend abzulaufen. Vor allem sollen Abfälle vermieden werden. Hierfür werden die Geschirrmobile eingesetzt, um im kulinarischen Bereich keinen Abfall zu produzieren.