Radclub St. Margarethen: achtmal rund um den Globus

Vollbild

FB

Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (St. Margarethen) und URC-Präsident Pfarrer Franz Xaver Hell freuten sich über die riesige und wunderschön mit den Daten der Aktion KM.Radln 2023 verzierten Torte, die sie stellvertretend für alle Radler von der Hürmer Vizebürgermeisterin Birgit Bruckner entgegennehmen durften. Vizebürgermeisterin Birgit Bruckner (Hürm) und Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (St. Margarethen schnitten die gegenseitigen Gastgeschenke – zwei köstlichen und wunderschön verziere Torten – an und verteilten die Stücke an die Radfahrerinnen und Radfahrer. In Vertretung aller St. Margarethner Radlerinnen und Radler überreichten Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (St. Margarethen) und URC-Präsident Pfarrer Franz Xaver Hell Eine Urkunde und einen „Holzpokal“ an Vizebürgermeisterin Birgit Bruckner (Hürm).

1 /3