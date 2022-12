Abschied von Größen

Mit Jahresende verabschieden sich zwei Personen, die das Pielachtal jahrzehntelang geprägt haben, in den wohlverdienten Ruhestand. Walter Ortner sorgte sich 26 Jahre lang als Straßenmeister um die Straßen des Tals und Johannes Hölzl führte 45 Jahre lang das Gasthaus in Loich.

Betreiber im Gespräch Gasthaus in Loich schließt: „Es war immer etwas los“

Jede und jeder im Tal kennt solche Menschen. Und jeder schätzt sie. Natürlich ist es dann schade, wenn sie sich verabschieden. Aber sie haben es auch verdient, ihr Leben als Privatpersonen zu genießen. Hoffentlich bleiben sie dem Tal aber trotzdem noch erhalten mit ihren vielen Geschichten und Erfahrungen und mit Rat und Tat.

So wie immer, wenn sich so prägende Personen verabschieden, bleibt nur eins zu sagen: Danke. Und im Falle Hölzls auf einen Nachfolger zu hoffen. Denn ein Wirtshaus ist immer noch das Herz der Gemeinde, auch oder gerade in Zeiten der Digitalisierung braucht es einen Ort des Austauschs.