Bereicherung fürs Tal

Arbeitskräftemangel und Wirtschaftskrise – es herrschen keine einfachen Voraussetzungen für eine Neugründung. Trotzdem wagt Alejandro Estrada-Seywald den Schritt. Am 21. Jänner eröffnet er das Restaurant „Fresco Grill“ in Kirchberg. Nach „Carambar“, „Barnabas“ und „Nordico“ ist er der vierte Wirt innerhalb von zwei Jahren, der sein Glück an diesem Standort versucht.

Anders als seinen Vorgängern spielt ihm jedoch in die Karten, dass die Veranstaltungen in der Kirchberghalle jetzt wieder losgehen. Und noch etwas ist anders: Er hat mit seinem Wiener Lokal und dem Import-Geschäft nicht nur ein zweites, sondern sogar ein drittes Standbein, das ihn finanziell absichert.

Mit seiner Tex-Mex-Küche bringt er frischen Wind ins gastronomische Angebot des Tals. Auch die Idee mit dem talweiten Lieferservice klingt vielversprechend. Also Daumen drücken und Burritos testen.