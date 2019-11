Es ist schon etwas Besonderes, jedes Jahr aufs Neue: die Wahl des eigenen Christbaumes. Tanne oder Fichte? Groß oder klein? Immerhin schmückt der Nadelbaum einige Wochen die eigenen vier Wände. Schön ist es natürlich auch, wenn man weiß, aus welchem Wald er stammt. Oder, wenn er gar ein Geschenk ist.

Seit über fünfzig Jahren verkauft die Familie Tacoli Weihnachtsbäume bei der Ober-Grafendorfer Ortseinfahrt. Bis nach Indien und Dubai reisen die heimischen Fichten und Tannen. Vielleicht auch nach Australien. Dabei aber wird auf die Pielachtaler ganz bestimmt nicht vergessen: Auch in diesem Jahr spendet Ludovico Tacoli wieder 70 Gutscheine an die Gemeinde Ober-Grafendorf: Sie werden an jene Menschen verschenkt, die sich einen Christbaum nur schwer oder gar nicht leisten können. „Mir genügt auch ein Ästchen Reisig“, sagen mache von ihnen, wenn sie dann bei Ludovico Tacoli vorbeischauen, um sich zu bedanken. Und doch wird fast jeder Gutschein eingelöst.