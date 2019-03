Strahlend gelbe Blüten wohin man schaut. Die Dirndlstauden im Pielachtal stehen in ihrer Hochblüte. Am Wochenende können sie noch einmal in ihrer vollen Pracht bei einer Dirndlwanderung bewundert werden. Bei Ankunft mit der Mariazellerbahn wird den Besuchern die Zusatztafel am Bahnhof auffallen: Steinschaler Dirndlbahnhof. Damit geht Johann Weiß ein Stück weiter am Weg zur Stärkung der Marke Dirndl.

Nicht nur die Kornelkirsche verzaubert im heurigen Jahr mit ihren Blüten, auch die große Fuchsienausstellung ist zu Gast. Für drei Tage im Mai verwandelt sie Kirchberg in ein Meer aus bunten Blüten. Schon zweimal lockte die Schau viele Fans aus Nah und Fern, jetzt besteht erneut die Chance, den Tourismus mit den grazilen Glockenblüten weiter anzukurbeln.

Solche Großveranstaltungen und Markenzeichen wie der Dirndlbahnhof stärken nicht nur den Tourismus des Tals, sondern auch dessen Identität. So können die Bürger stolz auf ihre Heimat sein.