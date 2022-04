Der Regen wartet nicht

Die Bilder von 2016 haben noch viele im Kopf: Hochwasser. Die Siedlung beim Groß-Aggschussgraben in Hofstetten-Grünau ist überflutet. Die Natur hat vor Augen geführt, wie mächtig sie ist.

Ein Rückhaltebecken, Sperren als Geschiebe- und Wildholzfilter und eine neue Ableitung sollen künftig ein Überlaufen des Baches verhindern. Bei der Planung wird nicht nur an die Menschen, sondern auch an Tiere gedacht. Steinkrebse werden, wenn nötig, umgesiedelt. Sie sind wichtiger Teil im Ökokreislauf. Dieser kann nur funktionieren, wenn der Mensch überlegt agiert. Beim Projekt „Groß-Aggschussgraben“ zeichnet sich dies so ab. Was für den Baustart noch fehlt, sind der wasserrechtliche Bescheid und die Finanzierungsgenehmigung durchs Ministerium. Hoffentlich liegt das bald vor. Denn Starkregenereignisse sind in der Region keine Seltenheit mehr.