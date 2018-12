Die Geschichte der S34 ist eine lange. Seit einigen Jahrzehnten wird geplant, verhandelt und dagegen angekämpft. Mittlerweile liegt das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung in St. Pölten und den Gemeindeämtern in Ober-Grafendorf und Wilhelmsburg auf. Was trotzdem bis jetzt geblieben ist: der Widerstand. Im Schulterschluss mit der Marktgemeinde Ober-Grafendorf gaben die Vereine Umwelt-Lebenswert Ober-Grafendorf und Lebenswertes Traisental eine Studie zur Grundwassersituation in Auftrag, die bei der UVP-Verhandlung vorgebracht werden soll.

Hoffnung, dass damit der Bau der Schnellstraße tatsächlich verhindert werden kann, hegt aber niemand mehr. Die Gegner stellen sich allerdings die Frage, warum das Projekt zwischen Gerersdorf und Ober-Grafendorf einen gigantischen Verkehrsknoten auf einer Fläche von über 30 Hektar braucht. Gegen diese angebliche Überdimensionierung und den damit verbundenen Eingriff in die Natur kämpfen die S34-Kritiker. Ihr Motto: Solange es noch einen Strohhalm gibt, fest anklammern.