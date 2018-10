Gemeinschaft wird im Pielachtal groß geschrieben. Das zeigt sich an den gemeindeübergreifenden Kooperationen aber auch in den Gemeinden selbst, wie jetzt wieder in Weinburg. 15 Jahre lang gab es in der Gemeinde keinen Elternverein. Jetzt haben sich die Eltern etwas Besonderes einfallen lassen und einen Verein über die schulischen Grenzen hinweg gegründet. Der Verein richtet sich an alle Eltern mit Kindern bis zu 14 Jahren. Ziel ist es, gemeinsam Feste zu organisieren und sowohl Kindergarten als auch Volksschule unter die Arme zu greifen. Der Verein stößt auf enormes Interesse. 15 Personen sind im Vorstand aktiv und insgesamt 64 Familien engagieren sich im Verein. Offensichtlich bestand Bedarf.

Es ist immer eine gute Idee sich zu vernetzen und gemeinsam für etwas zu arbeiten, was einem wichtig ist: in diesem Fall die Kinder. Sie sind es auch, die vom neuen Verein profitieren. Denn in einer Gemeinschaft gehen die Ideen für schöne Veranstaltungen sicher nie aus. Und wieder ist Weinburg ein Stück weiter zusammengewachsen.