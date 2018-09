Wer lernte nicht in der Schule über den berühmten „Generation gap“, den großen weltanschaulichen Graben zwischen der jüngeren und der älteren Generation. Und bereits der griechische Philosoph Sokrates monierte über die Jugend im antiken Griechenland, sie habe schlechte Manieren gehabt und keinen Respekt vor älteren Leuten. Dass sich Jung und Alt nicht in jeder Lebenslage bestens verstehen, ist also nicht ursächlich und ausschließlich ein Pielachtaler Problem.

Viele der in der FH-Jugendstudie befragten Dirndltaler lassen die ältere Generation hoffen, wenn sie mit ihren Heimatgemeinden vorwiegend Positives verbinden. Möglicherweise ganz anders sehen das aber so manche Jugendliche, die nicht an den Befragungen teilnahmen. Auch und vielleicht vor allem ihnen soll viel Aufmerksamkeit gelten, denn sie wollen ebenso wahrgenommen und wertgeschätzt werden, genauso wie die ältere Generation. Die Jugendlichen bestimmen die Zukunft des Tals und unser Ansinnen sollte sein, sie zu unterstützen und zu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen.