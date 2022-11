Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. In Zeiten von Corona, Teuerung und Krieg ist die Ankündigung von Constantia Flexibles, rund 80 Millionen Euro in den Standort Weinburg zu investieren, ein positives Signal.

Für viele Menschen aus dem Pielachtal ist das äußerst erfreulich. Denn das Werk ist der größte Arbeitgeber in der Region. Über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der weltweit drittgrößte Hersteller flexibler Verpackungen. Investiert das Unternehmen in den Standort, so die optimistische Schlussfolgerung, bleiben ihre Arbeitsplätze erhalten. Ihnen bleibt Jobsuche und Pendeln erspart. Letzteres ist nicht nur teuer, sondern auch schädlich für Psyche, Gesundheit und Umwelt.

Gleichzeitig hat die Gemeinde Weinburg ebenso Grund zur Freude: Ihre wichtigste Einnahmenquelle, die abzuführende Kommunalsteuer, dürfte auch in Zukunft üppig sprudeln.