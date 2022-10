Eine wichtige Finanzspritze

250 Euro für Studierende, Zuschüsse für den Kauf von Schulmaterial und eine Prämie für Lehrlinge – die Gemeinde Weinburg nimmt einen Batzen Geld in die Hand, um den Bildungsweg ihrer Sprösslinge zu fördern. Über Parteigrenzen hinweg setzte sich der Sozialausschuss dafür ein, dass die Unterstützung in Zukunft fairer ist und schneller ankommt.

Die kommunale Finanzspritze ist im Moment wichtiger denn je. Wer existenzielle Sorgen hat, kann nicht für Prüfungen büffeln. Junge Menschen sollten ihre Ausbildung nicht wegen der Teuerungen abbrechen müssen.

Zugleich ist es ein Schritt in Richtung Chancengleichheit. Denn Statistiken zeigen, dass Bildung in Österreich weiterhin vererbt wird. Trotzdem bleibt ein Wermutstropfen: Denn Bildungschancen sollten weder davon abhängen, in welcher Familie man geboren wird, noch in welcher Gemeinde.