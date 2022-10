Erhalt ja, aber mit Vorsicht

Um Geschichte zu erleben, müssen wir nicht unbedingt ins Museum gehen. Bei einer Fahrt durchs Pielachtal ziehen zahlreiche historische Monumente an einem vorbei, von Schloss Fridau bis zur Hölzernen Kirche. Eine bewegte Geschichte hat der Ortsteil Steinklamm in Rabenstein mit seinem Hölzernen Einfahrtstor. Ein ehemaliges Barackenlager ist zwar nicht so glamourös wie Schlösser und Kirchen, aber nicht weniger Teil unserer Geschichte und damit nicht weniger erhaltungsfähig. Es ist schön, dass Initiative aus der Bevölkerung da ist, das Tor in Steinklamm zu erhalten. Das sollte aber nicht übereilt passieren, solche Projekte brauchen eine fachkundige Hand. Ein altes Holztor an der frischen Luft verlangt viel Expertise in Restaurierung und Konservierung. Vielleicht lassen sich ja Fachleute für ein Projekt anlocken. Denn auch die Menschen im Pielachtal haben es verdient, dass ihre Schätze erhalten werden.

