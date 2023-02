Fasching in Krisenzeiten

Ein verheerendes Erdbeben in Syrien und der Türkei, ein Krieg vor der Haustüre und auch hierzulande hält die Inflation die Menschen weiterhin in Atem. Während die Nachrichten geprägt von multiplen Krisen bleiben, füllen sich die Straßen derweil mit buntem Faschingstreiben. Diese Feste haben in schwierigen Zeiten nicht nur ihre Berechtigung, sondern auch einen Sinn. Während Covid haben wir gesehen, was die fehlende Gemeinschaft und das fehlende Feiern mit uns machen.

Fasching hat den Menschen immer schon geholfen, kurz ihren Alltag zu vergessen, und das ist jetzt umso wichtiger. Aber: Es geht um die Balance. Und die Feierlichkeiten können ja auch sinnvoll genutzt werden. Wieso das Faschingsgschnas nicht zum Benefiz machen, wieso nicht bewusst die ukrainische Community einladen, damit sie neue Bräuche kennenlernen. Denn gemeinsam feiern lenkt nicht nur ab, es kann auch heilend sein.